Gaziantep'te yaşayan Fatoş Karayılan, 10 yıl önce başladığı filografi hobisini mesleğe dönüştürdü. Halk eğitim merkezlerinde eğitim veren Karayılan, ev kadınlarına da ilham oldu.

Belediyenin destekleriyle gittiği filografi kursunda eğitmen olan ev kadını Karayılan, şimdi 40 kişiye ders veriyor. Çivi ve tellerle yapılan filografi sanatı Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor. Bu işe öğrenci olarak başladığını ifade eden Karayılan, başlangıçta hobi olarak başladığını ve zamanla bu hobisini mesleğe dönüştürdüğünü belirtti.

HEM RAHATLIYORLAR HEM MESLEK EDİNİYORLAR

Karayılan yaptığı işe dair "İnsanlar buraya rahatlamak ve motive olmak için geliyorlar. Aynı zamanda meslek öğreniyorlar, yaptıkları eserleri satışa sunarak gelir elde ediyorlar ve kendilerini mutlu ediyorlar." dedi.

EV KADINLARINA GELİR KAPISI OLDU

Öğrencilerinin çoğunun ev kadını olduğunu söyleyen Karayılan, kadınların burada kendilerine bir gelir kapısı açtığını ve boş vakitlerini değerlendirdiğini ifade etti. En çok Osmanlı tuğrası yaptıklarını aktaran Karayılan, tuğra kullanırken 25 bin çivi kullandıklarını da ekledi.