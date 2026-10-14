Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan Peyzaj Yüksek Mimarı Sevgi Yılmaz (35), Bursa’da 10 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönerek çilek üretimine başladı. Bitki yetiştiriciliğindeki deneyimini tarıma taşıyan Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekle 3 dönümlük çilek bahçesini 7 dönüme çıkardı.

10 YILLIK PEYZAJ KARİYERİNİ MEMLEKETİNDE TARIMA DÖNÜŞTÜRDÜ

Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi’nde yaşayan Sevgi Yılmaz, üniversite eğitimini Artvin’de, yüksek lisansını ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. Bursa’da yaklaşık 10 yıl peyzaj mimarlığı yapan Yılmaz, daha sonra süs bitkileri üretimine yöneldi.

Bitki yetiştiriciliğindeki deneyimini meyve üretiminde değerlendirmek isteyen Yılmaz, eşinin de desteğiyle çilek yetiştirmeye karar verdi. Geçen yıl deneme amacıyla dikim yapan Yılmaz, verimden memnun kalınca üretimini ticari boyuta taşımak istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden haberdar olan Yılmaz, aldığı destekle yeni üretim alanları oluşturarak çilek bahçesini genişletti.

“BİTKİLERİ TANIYORDUK AMA MEYVE BİZİM İÇİN YENİ BİR DENEYİM OLDU”

Üretim sürecini anlatan Sevgi Yılmaz, “Samsunluyum. Bu köyde doğdum ama burada büyümedim. Üniversiteyi Artvin'de okudum, yüksek lisansımı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptım. Yaklaşık 10 yıl mesleğimi yaptıktan sonra çilek girişiminde bulunduk. Son 3-4 yıldır peyzaj projelerinin dışında süs bitkileri üreticiliğiyle ilgileniyoruz. Bitkilerle aramız iyi, ilacının gübresini biliyoruz, yetiştirmeyi biliyoruz. Ama meyve konusunda bilgiye hakim değiliz. Köye gelip gittikçe baktık herkes çilek yetiştiriciliği yapabiliyor. Eşim de bu konuda çok destek oldu. Çilek yapma konusunda, ‘yapabiliriz, deneyebiliriz, yerlerimiz var. Neden böyle bir imkanı değerlendirmiyoruz?’ dedi. Geçen yıl bir deneyelim dedik. Ekim ayında kendimiz bir kısım alana dikim yaptık. Baktık güzel oluyor, üretimi büyütmeye karar verdik” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini öğrendikten sonra yeni tarlalar oluşturduklarını belirten Yılmaz, “Bu yıl destek alarak üretim alanımızı genişlettik, yeni tarlalar oluşturduk. Daha önce 3 dönümlük arazimizi, 7 dönümlük araziye çıkardık. Babamız da bu işe katıldı, biz de üretime devam ediyoruz. Gerçekten sadece köylülerin değil, dışarıdaki gençlerin veyahut da şehirden göç eden insanlara da bence cazip bir destek. İnsanların üretime yönelmesi açısından çok güzel bir destek” diye konuştu.