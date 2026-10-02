Şarkıcı Neco ile meslektaşı ve kızı Zeynep Özyılmazel, yaklaşık 10 yıl boyunca birbirleriyle konuşmadı. Uzun süren dargınlık ağustos ayında Kaz Dağları'nda sona erdi ve baba kız birbirlerine zeytin dalı uzatarak barıştı.

Barışmanın ardından Neco ve Zeynep Özyılmazel için yeni bir gelişme yaşandı. Baba kız, bu kez aynı sahneyi paylaşmaları için gelen teklifi kabul etti.

10 YILLIK KÜSLÜK AĞUSTOSTA BİTMİŞTİ

Neco ile Zeynep Özyılmazel'in yıllardır süren dargınlığı ağustos ayında sona ermişti. Kaz Dağları'nda bir araya gelen baba kız, karşılıklı olarak zeytin dalı uzatarak aralarındaki küslüğü geride bıraktı.

BABA KIZ AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Barışmanın ardından Neco ile Zeynep Özyılmazel bu kez müzikseverlerin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyor.

Zeytin hasadı kapsamında İzmir'de düzenlenecek konserde sahne alacak olan baba kız, böylece yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak.

1977'DE BESTELENEN ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEYECEKLER

Neco ile Zeynep Özyılmazel'in konser programında özel bir sürpriz de yer alacak. Zeynep Özyılmazel, Neco'nun 1977 yılında bestelediği ve söylediği 'Seni Bana Katsam'ı seslendirecek.

Böylece yıllar süren küslüğün ardından barışan Neco ve Zeynep Özyılmazel, bu kez aynı sahnede buluşarak yeni bir sayfa açmış olacak.