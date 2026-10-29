Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan İpek Erdem, yeni projesi için değiştirdiği saç rengiyle gündeme gelmişti.
Uzun yıllardır sarı saçlarıyla görmeye alışılan oyuncu, katıldığı bir tiyatro etkinliğinde yeni imajı hakkında konuştu.
“HERKES BEĞENİNCE DAHA KOLAY ALIŞTIM”
Bir tiyatro oyununu izlemek üzere etkinliğe katılan İpek Erdem, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saç rengini değiştirme sürecinin kendisi için de kolay olmadığını belirten oyuncu, yeni görünümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“İmaj değişikliği benim için de kolay değildi ama herkes çok beğenince daha kolay alıştım.”
FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZIYLA KARDEŞ ÇIKTI
Öte yandan İpek Erdem'in futbol dünyasından tanınan bir isimle kardeş olduğu da biliniyor. Oyuncunun, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.
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