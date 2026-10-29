“HERKES BEĞENİNCE DAHA KOLAY ALIŞTIM”

Bir tiyatro oyununu izlemek üzere etkinliğe katılan İpek Erdem, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saç rengini değiştirme sürecinin kendisi için de kolay olmadığını belirten oyuncu, yeni görünümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İmaj değişikliği benim için de kolay değildi ama herkes çok beğenince daha kolay alıştım.”