Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yabancı sermaye ve nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek amacıyla uyguladığı 10 yıllık Altın Vize programında model değişikliğine gitti.

Standart "yatırım karşılığı oturma izni" anlayışının dışına çıkan BAE yönetimi, en az 545 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının yanı sıra stratejik sektörlerdeki profesyonelleri de kapsama dahil etti.

İlk olarak 2019 yılında başlatılan Altın Vize programı, başlangıçta yüksek tutarlı gayrimenkul yatırımcıları ile araştırmacı ve akademisyenlere odaklanıyordu. 2020 ve 2022 yıllarında yapılan mevzuat güncellemeleriyle kapsam genişletildi. Son düzenlemeler doğrultusunda doktorlar, hemşireler, ebeler, mühendisler, yazılım uzmanları ve e-spor oyuncuları da 10 yıllık oturma izni için başvuru yapma hakkı kazandı.

Nüfusunun yaklaşık %90'ını yabancı uyrukluların oluşturduğu BAE'de bu adım, yabancı çalışanları doğrudan vatandaşlığa kabul etmeden kritik sektörlerdeki uzman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir sanayi ve iş gücü politikası olarak değerlendiriliyor.

Dubai yönetimi, Altın Vize uygulamasını doğrudan belirli sektörlerin gelişimini desteklemek amacıyla kullanıyor. Şu ana kadar 1.400’den fazla sağlık çalışanına ile okullar ve üniversitelerde görev yapan 223’ü aşkın eğitimciye uzun süreli oturma izni verildi.

Ayrıca dijital ekonomi ve oyun sektörünü geliştirmeyi hedefleyen yönetim, e-spor profesyonellerine sunulan vize imkanıyla 2033 yılına kadar 30 bin yeni istihdam oluşturmayı ve gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlamayı amaçlıyor.

İŞVERENE BAĞIMLI VİZE MODELİNDEN BİREYSEL İKAMETE

Geleneksel vize sisteminde yabancı çalışanların oturma izinleri doğrudan işveren sponsorluğuna bağlıyken, Altın Vize bu bağı ortadan kaldırıyor. 10 yıllık ikamet izni doğrudan bireyin kendisine tanındığı için, çalışanlar iş değişikliği durumunda ülkeden ayrılmak zorunda kalmıyor.

Bölgedeki uzmanlar, bu bağımsızlığın nitelikli çalışanlar açısından en önemli tercih nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Şirket sponsorluğuna bağlı kalmadan uzun süreli plan yapabilme imkanı, BAE’nin küresel yetenek pazarındaki rekabet gücünü artırıyor.

GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ VE GÜVENLİK ETKENİ

BAE’nin tercih edilmesinde kişisel gelir vergisinin alınmaması, gelişmiş altyapı ve yaşam standartları önemli rol oynuyor. Her ne kadar bölgede yaşanan jeopolitik gerilimler ve güvenlik riskleri zaman zaman ikamet başvurularında kısa süreli yavaşlamalara neden olsa da, yetkililer vize yenileme ve süreçleri kolaylaştıran teşvik paketleriyle uzun vadeli ilgiyi canlı tutmayı hedefliyor.