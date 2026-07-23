Tenerife’den Liverpool’a gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede, uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Salı akşamı gerçekleşen olayda, kabin içinde tırmanan kargaşanın uçuş güvenliğini tehlikeye atması üzerine kaptan pilot kalkıştan 30 dakika sonra Tenerife’ye geri dönme kararı aldı.

Mürettebatın acil durum bildiriminin ardından Hava Trafik Kontrol birimiyle koordineli şekilde hareket eden 186 yolcu kapasiteli uçak, sorunsuz bir şekilde Tenerife South Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin ardından kavgaya karışan kural dışı yolcular polis ekipleri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uçak, kalan yolcularıyla birlikte Liverpool seferine kaldığı yerden devam etti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından EasyJet firmasından yapılan açıklamada, kural dışı davranışlar sergileyen yolcular nedeniyle uçağın havalimanına geri döndüğü doğrulandı. Uçuş ve yer ekiplerinin bu tür kriz anlarına hızlı müdahale edecek eğitimde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yolcuların ve mürettebatın emniyetinin her zaman öncelikli olduğu vurgulandı. Hava trafik yetkilileri de yönlendirmelerin eksiksiz sağlandığını ve uçağın pisti sorunsuz terk ettiğini bildirdi.

Yaşanan bu gelişme, İngiltere'de havayolu güvenliğine yönelik yaptırımları yeniden gündeme taşıdı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, uçuşlarda huzursuzluk çıkaran yolcuların tüm havayolu şirketleri tarafından ortaklaşa uçuşlardan men edilmesini kapsayan yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.