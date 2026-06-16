Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan matematiksel problemler ilk bakışta çocuk oyuncağı gibi görünebilir, ancak sayılar konusunda aşırı özgüvenli davranıp temel kuralları hafife almak, binlerce insanın tamamen yanlış sonuca ulaşmasına neden oluyor.

100 – 50 ÷ 5 × 2 = ? Bu işlemde zorluk sayıların büyüklüğünde değil, bilinçaltımızın bizi yönlendirdiği işlem sırasındaki tuzakta yatıyor. Birçok kişi düz bir okuma mantığıyla soldan sağa doğru çıkarma işleminden (100 - 50) başlama hatasına düşüyor.

Birleşik matematiksel işlemlerde sıradaki küçük bir değişiklik bile sonucu tamamen bambaşka bir sayıya dönüştürür. Matematiksel kurala göre, bir işlemde toplama veya çıkarma yapmadan önce, eğer varsa bölme ve çarpma işlemlerinin tamamlanması şarttır. Bu hiyerarşide çıkarma işlemi listenin en sonundadır.

Bu soruda en büyük kafa karışıklığı, bölme (÷) ve çarpma (×) işlemlerinin yan yana gelmesinden kaynaklanıyor. Matematikte bu iki işlemin birbirine karşı bir üstünlüğü yoktur; ikisi de eşit kıdedir. İşte kilit nokta burası: Eğer çarpma ve bölme yan yana geldiyse, işlem önceliği her zaman soldan sağadır. Yani ilk hangisi yazıldıysa önce o çözülür.

Yukarıdaki kuralları bu soruya uyguladığımızda, doğru sonuca giden hatasız adımlar şu şekilde sıralanır:

1. Adım (Bölme): En soldaki öncelikli işlem olan bölmeyi yapıyoruz.

50 ÷ 5 = 10

2. Adım (Çarpma): Çıkan sonucu, sağdaki çarpanla işleme alıyoruz.

10 × 2 = 20

3. Adım (Çıkarma): Şimdi en baştaki çıkarma işlemini güvenle yapabiliriz.

100 - 20 = 80

Doğru Cevap: 80

Tuzağa düşseydiniz ne olurdu?

Eğer kuralları çiğneyip önce çıkarmayı (100 - 50 = 50), sonra bölmeyi (50 ÷ 5 = 10) ve en son çarpmayı yapsaydınız sonucu 20 bulacaktınız. İnternetteki insanların neredeyse yarısının yanlış cevabı savunmasının tek nedeni, bu 3 basit adımdan habersiz olmalarıdır.