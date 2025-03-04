Cem YILDIRIM

“10. Yargı Paketi” adı altında hazırlanan infaz düzenlemesi ile getirilecek kısmi af sonucu, cezaevlerindeki 100 bin civarında mahkumun tahliyesi gündeme gelecek. 2020’de COVID19 salgını nedeniyle yapılan infaz düzenlemesiyle binlerce tutuklu ve hükümlü serbest kaldı. Yeni değişiklik ile de mahkumiyet süresinin en az 1/5’ini tamamlayanlar denetimli serbestlik ile tahliye olacak. Cezaevlerinde halen 384 bin 216 kişi var ve 82 bin 819 kişi de kapasite dışı bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak CHP MYK’ya sunulan raporda, “İnfaz düzenlemesi adı altındaki kısmi aflar ile, cinayet, uyuşturucu, taciz, organize suç, tecavüz gibi suçları işleyenler de serbest kaldı! denildi ve şu görüşlere yer verdi:

DENETİMLİ SERBESTLİK

“Uyuşturucu tacirleri, sanal bahis ve organize suç şebekeleri, motorize tetikçiler, haraç çeteleri ülkeyi sardı. Türkiye Interpol’ün aradığı uluslararası suçluların adresi oldu. Sadece geçen yıl haklarında yakalama, arama, hapis kararı olan 5-10 yıl ve daha fazla süreden bu yana aranıp suç işlemeye de devam eden 200 bin kişi yakalandı.

İktidar bugüne kadar eylemli suça bulaşmayan, düşünce ifade, hakaret, eleştiri, sosyal medya paylaşımı gibi nedenlerle tutuklu ve hükümlü olanları kapsam dışı bıraktı.’’