Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına kapılarını tamamen kapatmadı. Yavaş, "Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.

CHP'de ön seçim takvimi işliyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. CHP ön seçiminde adaylık başvurusu yapacağını belirten Dursun Çiçek ise eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı yarıda bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru için dün son gündü.

Sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

Bunları konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır. Şu anda erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok bunları konuşmak için çok erken.

Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz.

Bunu söylerken de asla partide bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.