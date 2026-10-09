Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kartı borç ödemelerini doğrudan etkileyen yeni bir karar aldığı ve asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan limit barajını güncellediği öne sürüldü. İddialara göre, daha önce 50 bin TL olarak uygulandığı belirtilen limit eşiği 100 bin TL seviyesine çıkarıldı.

ASGARİ ÖDEME HESAPLAMASINDA YENİ SINIR İDDİASI GÜNDEME GELDİ

BDDK’nın 1 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda alındığı ileri sürülen düzenlemeye göre, kart limitine göre ödenmesi gereken dönem borcu oranlarının şu şekilde uygulanacağı iddia edildi:

100 bin TL ve altındaki kartlar: Limiti 100 bin TL veya altında olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 20’sinin asgari ödeme tutarı olarak talep edileceği ileri sürülüyor.

100 bin TL üzerindeki kartlar: Limiti 100 bin TL’yi aşan kartlarda ise bu oranın yüzde 40 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtiliyor.

50 BİN - 100 BİN LİRA LİMİT ARALIĞI İÇİN KOLAYLIK

Eski uygulamada limit eşiğinin 50 bin TL olması sebebiyle, 50 bin TL ile 100 bin TL arasında limiti bulunan kart sahiplerinin dönem borçlarının yüzde 40'ını ödemek zorunda kaldığı aktarılıyor. Yeni adımla birlikte eşiğin 100 bin TL'ye yükseltildiği ve bu bantta yer alan kullanıcıların yüzde 20’lik dilime kaydırıldığı ifade edildi.

GELİRE BAĞLI LİMİT DÜZENLEMESİNDE 1 OCAK 2027 İDDİASI

Asgari ödeme adımlarının yanı sıra BDDK'nın kredi kartı limitlerini belgelenebilir aylık gelire endeksleme sürecini sürdürdüğü öne sürülüyor. Bankaların mevcut kart limitlerini müşterilerin gelir seviyeleriyle uyumlu hale getirmesi için belirlenen hedeflenen tarihin ise 1 Ocak 2027 olduğu iddia edildi.

Öne sürülen diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:

- Değerlendirmelerin tek bir finans kuruluşu üzerinden değil, kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı üzerinden yapılacağı ileri sürülüyor.

- Kart limitinin ilk yıl aylık net gelirin en fazla 2 katı, ikinci yıl ve sonrasında ise en fazla 4 katı olabileceği iddia ediliyor.

- Toplam limiti 400 bin TL ile 750 bin TL arasında bulunan kartlarda kademeli indirim, 750 bin TL üzerindeki limitlerde ise daha yüksek oranlı düşüşlerin uygulanacağı belirtilirken; eğitim ve sağlık harcamalarının bu sınırlandırmadan muaf tutulacağı öne sürülüyor.