Pazartesi günü Norveç’in başkenti Oslo, spor tarihinin en coşkulu ve unutulmaz günlerinden birine sahne oldu. FIFA Dünya Kupası’ndaki tarihi mücadelelerinin ardından ülkelerine dönen Norveç Milli Takımı'nı karşılamak için 100 binden fazla taraftar sokakları hınca hınç doldurdu.

Adeta kırmızı-mavi bir denize dönen şehirde coşku, milli takımın uçağının iniş yapmasıyla başladı. Başarılarıyla tüm ülkeyi gururlandıran futbolcular ve teknik heyet, ayaklarının tozuyla ilk olarak Norveç Kralı V. Harald tarafından kabul edildi.

Saraydaki bu tarihi görüşmenin ardından oyuncular, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen dev kalabalığa seslenmek üzere Kraliyet Sarayı'nın balkonuna çıktı.

Veliaht Prens başlattı, 100 bin kişi birlikte kürek çekti

Milli takımın balkona çıkmasıyla saray meydanındaki coşku zirveye ulaştı. Buluşmanın en unutulmaz anı ise turnuva boyunca Norveçli taraftarların adeta simgesi haline gelen o meşhur "kürek çekme" hareketi oldu.

Meydandaki kutlamalarda hareketi bizzat Veliaht Prens Haakon başlattı. Prens'in işaretini vermesiyle birlikte; Kraliyet ailesi, milli takım oyuncuları ve meydandaki 100 bini aşkın taraftar aynı anda, tek bir vücut gibi kürek çekme ritüelini gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan bu devasa ve büyüleyici görüntü, Norveç'in Dünya Kupası macerasını muhteşem bir şölenle taçlandırmış oldu.