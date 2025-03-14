Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında, tüketiciler "en düşük ihtiyaç kredisi" arayışına hız kazandırdı. Bankalar da bu taleple paralel olarak faiz oranlarında yeni indirimler yapmaya başladı. 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede en düşük faiz oranı %2,99 olarak belirlenmişken, 12 ay ve 24 ay vadelerde yapılan indirimler, toplam geri ödemeleri de aşağı çekti.

Peki, hangi bankalar bu dönemde en düşük kredi faiz oranlarını sunuyor? 100 bin TL’lik kredi için geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…

KREDİ FAZ ORANLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından, dikkatler kredi faiz oranlarına çevrildi. Bu hafta özellikle 12 ay ve 24 ay vadeli kredilerde dikkat çeken yeni faiz indirimleri oldu. Mart başında yüzde 3,55 olan 12 ay vadeli kredilerdeki en düşük faiz oranı, bu hafta yüzde 3,29’a geriledi. 24 ay vadeli kredilerde de faiz oranları, yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a çekildi.

100 BİN TL KREDİ İÇİN YENİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME TABLOLARI

14 Mart 2025 itibarıyla, 100 bin TL tutarındaki krediler için 12, 24 ve 36 ay vadelerde uygulanan en düşük faiz oranları ve geri ödeme planları şu şekilde oluştu:

12 Ay Vadeli Kredi

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 12 Ay

Kredi Oranı: %3,29

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 10 bin 795 TL

Toplam Geri Ödeme: 130 bin 37 TL

24 Ay Vadeli Kredi

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Kredi Oranı: %2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6 bin 483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156 bin 93 TL

36 Ay Vadeli Kredi

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 36 Ay

Kredi Oranı: %2,99

Banka: Denizbank, ON Dijital

Aylık Taksit: 5 bin 206 TL

Toplam Geri Ödeme: 187 bin 424 TL

KREDİ FAİZ ORANLARININ DÜŞÜŞÜ VE GERİ ÖDEME MİKTARLARI

Kredi vadelerinin kısa tutulması, toplam geri ödeme miktarını önemli ölçüde düşürüyor. Özellikle 12 ay vadeli kredilerde, maliyet yüzde 30 oranında azaldı. 24 ay vadeli kredilerde ise bu düşüş yüzde 56’ya kadar çıktı.

Bu, kredi alan tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankacılık kaynakları, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve dış piyasa koşullarının desteğiyle, Nisan ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durumda, kredi faiz oranlarında yeni indirimlerin yaşanması bekleniyor.

KREDİ HACMİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Öte yandan, kredi hacmindeki artış devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 7 Mart 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 516,89 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu dönemde kredi hacminde yaklaşık 3,25 milyar TL’lik bir artış kaydedildi.

Bu gelişmeler, kredi piyasasında hareketliliğin arttığını ve faiz indirimlerinin tüketiciler tarafından hızla değerlendirildiğini gösteriyor.