ABD, İran ile tırmanan bölgesel gerilimlerin ortasında Orta Doğu’daki ana deniz varlıklarını güncellemeye hazırlanıyor. 250 günü aşkın süredir bölgede aralıksız görev yapan ve mürettebatı uzun süreli operasyonlar nedeniyle fiziksel yorgunluk ile lojistik zorluklarla karşı karşıya kalan USS Abraham Lincoln uçak gemisi geri çekiliyor.

Lincoln’ün bıraktığı kritik görevi devralmak üzere 100 bin ton ağırlığındaki Nimitz sınıfı dev uçak gemisi USS George Washington Orta Doğu'ya doğru yola çıkarıldı.

Güneydoğu Asya'daki seyrini sürdüren ve son olarak Vietnam’ın Da Nang limanından ayrılarak Singapur Boğazı’nı geçen USS George Washington’a, uçak gemisi saldırı grubunun koruma kalkanını oluşturan bir kruvazör ve bir muhrip eşlik ediyor.

Bu stratejik rotasyon, Washington yönetiminin bölgedeki askeri güç varlığını ve caydırıcılığını hiçbir kesintiye uğratmadan sürdürmesini amaçlıyor.

İlk olarak 1992 yılında hizmete giren, 335 metre uzunluğunda ve 100 bin tondan fazla ağırlığındaki USS George Washington, yaklaşık 5 bin kişilik askeri personele ev sahipliği yapıyor.

Kara üslerine bağımlı kalmadan denizden geniş çaplı operasyonlar yürütebilen dev gemi; F/A-18 ve F-35 savaş uçakları, EA-18G elektronik harp platformları, E-2D erken uyarı uçakları ve helikopter filolarından oluşan zengin hava gücüyle yüzen bir hava üssü olarak görev yapıyor.