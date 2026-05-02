ABD Donanması'nın en stratejik unsurlarından biri olan 100 bin tonluk nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (IKE), 15 aylık kapsamlı bir modernizasyon sürecinin ardından beklenenden erken bir tarihte sulara döndü.

Virginia'daki Norfolk Donanma Tersanesi'nde yürütülen ve 4 binden fazla personelin her gün görev aldığı dev operasyonla, yaklaşık 50 yıllık hizmet ömrüne sahip olan geminin savaş kabiliyetleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ABD DENİZ GÜCÜ KAPASİTESİNİ RATATLATACAK

Nisan ayında bakım çalışmaları sırasında yaşanan küçük bir yangın kazasına rağmen, mühendislik ekipleri planlama verimliliği sayesinde yaklaşık 2 bin iş günü tasarruf sağlayarak gemiyi taahhüt edilen tarihten önce filoya teslim etti. Yapılan iyileştirmelerle geminin itki sistemleri ve uçak fırlatma mekanizmaları gibi kritik donanımları günümüzün modern savaş taleplerine uygun hale getirildi.

Donanma yetkilileri, nükleer devin erken dönüşünün küresel güvenlik ortamında ABD'nin deniz gücü kapasitesini ciddi şekilde rahatlatacağını vurguluyor. Washington, geminin bir sonraki görev yerini stratejik nedenlerle gizli tutsa da USS Dwight D. Eisenhower’ın tam harekat kabiliyetiyle göreve hazır hale gelmesi, dünya genelinde konuşlu uçak gemisi filosunun üzerindeki operasyonel yükü hafifletecek kritik bir ulusal güvenlik hamlesi olarak değerlendiriliyor.