ABD Donanması, nükleer enerjili yeni uçak gemisi projesi CVN-82’nin inşasında ilk somut adımı atarak askeri gemi inşa şirketi HII ile 336 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

Tamamlanmamış nitelikteki bu erken sözleşme sayesinde nihai şartların müzakeresi beklenmeden çalışmalara başlama yetkisi verilirken, HII'nin Newport News Gemi İnşa Bölümü’nde yürütülecek hazırlıklar kapsamında uçak gemisinin nükleer tahrik sistemine ait kritik malzemelerin tedarikine doğrudan odaklanılacak.

Geleceğin 100 bin tonluk uçak gemisinin nükleer güç altyapısını destekleyecek olan bu erken tedarik hamlesi, üretimi ve teslimatı yıllar sürebilen özel bileşenleri zamanında güvence altına alarak tam ölçekli inşaat takviminin aksamamasını hedefliyor.

Uçak gemisine geleneksel yakıt kullanmadan uzun süre görev yapma imkanı tanıyacak olan bu sistemlerin erkenden sipariş edilmesi, CVN-82 projesinin planlanan zaman çizelgesine uygun biçimde ilerlemesinde kilit bir rol üstleniyor.

ABD'de nükleer uçak gemisi inşa edebilen tek tersane konumundaki Newport News üzerinden yürütülen bu süreç, aynı zamanda ülke genelindeki binlerce tedarikçiden oluşan geniş savunma sanayisi ağına güçlü bir talep sinyali gönderiyor.

Küresel güç projeksiyonunu sürdürmeyi amaçlayan ABD Donanması, denizlerdeki hava gücünün merkezini oluşturan bu yeni nesil devasa mobil hava üssü ile filosunu güçlendirmeye devam ediyor.