ABD Donanması’nın en kritik vurucu güçlerinden biri olan 100 bin tonluk nükleer uçak gemisi USS Ronald Reagan, Washington’daki Puget Sound Donanma Tersanesi’nde yaklaşık 18 ay süren kapsamlı bakım ve modernizasyon sürecini tamamlayarak yeniden filoya katıldı.

2003 yılında hizmete giren ve Nimitz sınıfı dev uçak gemileri arasında en genç üyelerden biri olan dev gemi, 2012’den bu yana ilk kez bu kadar büyük bir revizyondan geçti. Yapılan çalışmalarla geminin nükleer reaktör sistemleri, gövdesi, uçuş güvertesi ve savaş donanımları son teknolojiyle güncellenirken, yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın yaşam alanları da baştan aşağı yenilendi.

2015 YILINDAN BU YANA JAPONYA'DA GÖREV YAPIYORDU

2015 yılından bu yana Japonya’nın Yokosuka limanında konuşlanarak Hint-Pasifik bölgesinde görev yapan ve bölgedeki müttefiklerle yürütülen tatbikatlarda kilit rol oynayan Ronald Reagan, deniz testlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır olduğunu kanıtladı.

Uzun süren tersane sürecinin ardından tam donanımlı şekilde sulara dönen dev gemi, ABD’nin küresel operasyonlardaki caydırıcı gücünü artırmak üzere operasyonel filosundaki yerini yeniden aldı.

ABD Donanması’nın yeni nesil Ford sınıfı uçak gemilerini envantere katmaya çalıştığı bu geçiş döneminde, mevcut Nimitz sınıfı devlerin modernize edilerek yüksek harbe hazırlık seviyesinde tutulması küresel güç dengeleri açısından hayati önem taşıyor.

Bir sonraki görev yeri henüz resmi olarak açıklanmayan dev savaş gemisinin dönüşü, Washington yönetiminin özellikle Pasifik hattındaki deniz hakimiyetini ve askeri varlığını kararlılıkla sürdüreceğinin açık bir işareti olarak değerlendiriliyor.