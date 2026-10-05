ABD Deniz Kuvvetleri’nin yeni nesil nükleer uçak gemisi USS John F. Kennedy (CVN 79), zorlu kabul testlerini başarıyla tamamlayarak resmi teslimat öncesindeki ön kabul aşamasına ulaştı.

Virginia’daki Newport News Tersanesi’nde inşa edilen ve yapımı yaklaşık 15 yılı bulan devasa gemi, donanmaya resmen katılmadan önceki son durak olan Norfolk Deniz Hava Üssü’ne sevk ediliyor. Bu kritik aşamayla birlikte gemi, mürettebat eğitimi ve operasyonel değerlendirme süreçlerine tabi tutularak filoya tam entegrasyonu için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

333 METRE UZUNLUĞUNDA

Eskiye ayrılmaya başlayan Nimitz sınıfı gemilerin yerini almak üzere tasarlanan Gerald R. Ford sınıfının ikinci gemisi olan USS John F. Kennedy, muazzam boyutlarıyla dikkat çekiyor. 333 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 bin ton ağırlığında olan uçak gemisi, ABD Donanması’nın bugüne kadar ürettiği en büyük askeri platformlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Devasa gövdesi, savaş uçaklarından gelişmiş nükleer tahrik sistemlerine ve binlerce kişilik mürettebata kadar geniş bir altyapıya ev sahipliği yapıyor.

Gemiyi önceki nesillerden ayıran en temel unsur ise bünyesine entegre edilen 23’ten fazla yeni nesil teknoloji oldu. Gelişmiş uçak fırlatma ve iniş sistemlerinden yüksek kapasiteli enerji üretimine ve modern silah sistemlerine kadar pek çok yenilik barındıran uçak gemisi, bu sayede hem operasyonel verimliliği hem de günlük sorti sayısını en üst seviyeye çıkarıyor.

Tam kapasiteyle göreve başlaması hedeflenen geminin yakın zamanda düzenlenecek resmi devir teslim töreniyle resmen ABD donanmasının hizmetine girmesi bekleniyor.