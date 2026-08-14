ABD Deniz Kuvvetlerinin en yeni ve en gelişmiş uçak gemilerinden biri olan nükleer enerjili USS John F. Kennedy (CVN-79), uzun süren ekipman güncellemeleri ve teknik gecikmelerin ardından kabul denemelerine başladı.



Gerald R. Ford sınıfının ikinci üyesi olan ve yaklaşık 100 bin tonluk devasa ağırlığıyla dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan 335 metre uzunluğundaki dev uçak gemisi, kritik sistemlerinin değerlendirilmesi amacıyla Virginia'daki Newport News Tersanesi'nden ayrıldı.



Gemi inşa şirketi Huntington Ingalls Industries (HII) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geminin F-35C savaş uçaklarını tam operasyonel kapasiteyle kullanabilmesi ve gelişmiş Enterprise Hava Gözetleme Radarı ile donatılması gibi ABD Kongresi tarafından getirilen şartlar tamamlandı.

Geleneksel buharlı sistemler yerine elektromanyetik fırlatma teknolojisine (EMALS), gelişmiş iniş donanımlarına (AAG) ve dikey mühimmat asansörlerine (AWE) sahip olan dev kule, yüksek dijitalleşme sayesinde önceki nesil Nimitz sınıfına kıyasla yaklaşık 600 ila 700 daha az personelle görev yapabiliyor.

Süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından uçak gemisinin Mart 2027'de ABD Donanmasına resmi olarak teslim edilmesi planlanıyor.