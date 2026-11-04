ABD merkezli Oracle, Çinli teknoloji şirketi Tencent ile imzaladığı yaklaşık 7 milyar dolarlık yapay zeka çipi kiralama anlaşmasını iptal etti. Financial Times’tan (FT) aktardığı habere göre karar, Donald Trump yönetiminin anlaşmaya ilişkin endişelerini Oracle’a iletmesinin ardından geldi.

Larry Ellison liderliğindeki Oracle’ın Tencent ile yaptığı beş yıllık sözleşme, Güneydoğu Asya’daki çeşitli veri merkezleri üzerinden 100 bine kadar gelişmiş yapay zeka çipine erişim sağlanmasını öngörüyordu. Anlaşma, Tencent’in yurt dışındaki en büyük çip kiralama sözleşmesiydi.

Bu yolla Tencent, ABD ve Çin’in ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’de kullanılamayan gelişmiş işlemcilere erişebilecekti.

ÇİN’DEN DE YERLİ ÇİP TALEBİ

FT’ye konuşan konuya yakın kaynaklar, ABD’li yetkililerin anlaşmaya yönelik endişelerini Oracle’a ilettiğini belirtti. Tencent’in merkezinin bulunduğu Guangdong eyaletindeki üst düzey Çinli yetkililerin de şirketten yerli çipleri desteklemesini istediği aktarıldı.

Oracle, Tencent ve Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

NVIDIA’DAN YÜZDE 51 KOŞULU

FT’nin haberine göre Nvidia da bulut hizmeti sağlayıcılarından kapasitelerinin en az yüzde 51’ini Çin dışındaki müşterilere sunmalarını istedi.

Çinli teknoloji şirketleri, gelişmiş yapay zeka işlemcilerine erişimdeki kısıtlamalar ve yerli çiplerin gelişmiş modelleri eğitme kapasitesinin henüz yeterli olmaması nedeniyle yurt dışındaki veri merkezlerine yöneliyor. Malezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya’daki veri merkezi yatırımları ve kiralama anlaşmaları bu şirketler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

ByteDance ve Alibaba, bölgedeki veri merkezlerinin en büyük müşterileri arasında yer alıyor. Oracle da Asya’da ByteDance’in önemli veri merkezi sağlayıcılarından biri konumunda bulunuyor.