Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu hafta ikinci teklifi TÜHİS aracılığıyla konfederasyonlara ileteceğini açıklamasının ardından, TÜHİS, TÜRK-İş ve HAK-İş'e toplantı daveti gönderdi.

HAK-İŞ ADINA SERT'İN KATILMASI BEKLENİYOR

TÜHİS heyeti, Türk-İş ve Hak-İş heyetleri ile yarın saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezi'nde görüşecek. Görüşmeye Türk-İş adına Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İş adına ise Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'in katılması bekleniyor.