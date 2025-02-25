Polonya'da popüler olan ve kansere karşı ciddi bir savaş veren mini kivi, sağlığı koruyucu antioksidan ve vitaminler içeriyor.

Kivinin, minyatür haline benzeyen mini kivi, pürüzsüz, yenilenebilir bir kabuğa sahip. Ve daha tatlı. Bu meyvenin en önemli özelliği kansere yakalanma riskini azaltıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor.

MİNİ KİVİYİ KİMSE BİLMİYOR: FAYDALARI OLDUKÇA FAZLA

Boyutu üzüm kadar olan ve soyulmadan yenilen mini kivi, ince bir kabuğa sahip. Aromatik ve tat bakımından kividen ayrılıyor. İçerisindeki C vitamini kividen daha fazla. Soğuk iklimlerde yetiştiği için Polonya'da yetiştiriliyor..

Tam bir vitamin deposu olan mini kivi 100 gramında bir limondan 4 kat daha C vitamini var. Bu da iltihap ve enfeksiyonlara karşı direnç sağlıyor.

E vitamini içeriğinden dolayı da hücreleri yeniliyor.

Ayrıca, normal kalp ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyen potasyum ve magnezyuma sahip.

MİNİKİWİ TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR MU?

Mini kivi Türkiye'nin de bazı bölgelerinde özel olarak yetiştiriliyor. Kendisine üzüm kivisi de deniliyor.