19 İL 79 YENİ İLÇE

İdari yapılanma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuatın revize edilmesi gerektiği vurgulandı. Yerel yönetim yetkilerinin netleştirilmesi, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi ve kamu personel rejiminin liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması öngörülüyor. 19 yeni il ve 78 yeni ilçenin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki milletvekili dağılımının da değişeceği bildirildi.