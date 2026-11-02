Türkiye'nin mülki idare yapısında köklü dönüşüm öngören "100 İl 1000 İlçe" projesi çerçevesinde il olmaya aday 19 ilçe ve 82'den 100'e kadar uzanacak yeni plaka kodları açıklandı. Yerel yönetimlerde şeffaflığı, liyakati ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı amaçlayan tasarı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulmasını ve bürokratik hantallığın ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
İDARİ REFORM KAMU HİZMETLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda yeni idari yapının kamu hizmetlerindeki hantallığı gidereceğini ifade etti. Bahçeli, projenin yürürlüğe girmesi durumunda eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel hizmetlerin vatandaşa daha yakın noktalardan sağlanacağını, idari koordinasyonun güçleneceğini ve vatandaş memnuniyetinin belirgin biçimde artacağını kaydetti.
19 İL 79 YENİ İLÇE
İdari yapılanma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuatın revize edilmesi gerektiği vurgulandı. Yerel yönetim yetkilerinin netleştirilmesi, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi ve kamu personel rejiminin liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması öngörülüyor. 19 yeni il ve 78 yeni ilçenin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki milletvekili dağılımının da değişeceği bildirildi.
İL STATÜSÜ VERİLMESİ ÖNERİLEN 19 İLÇE HANGİLERİ OLDU?
Açıklanan yol haritası doğrultusunda il statüsüne yükseltilmesi planlanan 19 ilçe, bölgelere göre şu şekilde listelendi:
Günün Trend Haberleri
Marmara Bölgesi: Lüleburgaz, Bandırma
Ege Bölgesi: Fethiye, Akhisar
Akdeniz Bölgesi: Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
İç Anadolu Bölgesi: Polatlı, Konya Ereğli
Karadeniz Bölgesi: Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubayazıt, Ahlat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ergani, Midyat, Siverek
82'DEN 100'E KADAR YENİ PLAKA KODLARI LİSTESİ
İl statüsü kazanması gündeme gelen 19 ilçenin mevcut 81 ilin ardından alfabetik sırayla alması planlanan tahmini plaka kodları şu şekilde belirlendi:
82 - Ahlat
83 - Akhisar
84 - Alanya
85 - Bandırma
86 - Doğubayazıt
87 - Elbistan
88 - Erciş
89 - Ergani
90 - Fethiye
91 - Konya Ereğli
92 - Kozan
93 - Lüleburgaz
94 - Midyat
95 - Polatlı
96 - Siverek
97 - Tarsus
98 - Ünye
99 - Vezirköprü
100 - Zonguldak Ereğli
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