Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yükselen ve dünyanın ilk 1000 metrelik binası olması planlanan Jeddah Tower projesinde 100. kat eşiği geride bırakıldı. Paylaşılan bilgilere göre, 14 Nisan 2026 itibarıyla resmi olarak bu seviyeye ulaşan kulenin güncel yüksekliği 402 metreyi buldu.

YENİ BİR REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

Dubai’deki Burç Halife’nin de tasarımcısı olan mimarlık bürosu Adrian Smith + Gordon Gill tarafından projelendirilen binanın, tamamlandığında bir kilometre sınırını aşarak dünya mimarlık tarihinde yeni bir rekor kırması hedefleniyor.

2028 AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ve yapının Ağustos 2028 tarihinde tamamlanacağı öngörülüyor. Suudi Arabistan, bu ölçekteki yapıların yanı sıra çöl ortasında hayata geçirdiği yapay nehir gibi kapsamlı altyapı projeleriyle de biliniyor.