Mukbang videolarıyla tanınan YouTuber Nicholas Perry, bilinen adıyla Nikocado Avocado, hızlı kilo kaybının ardından geçirdiği estetik operasyonların sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı.

Eylül 2026'da ikinci kez dikey torsoplasti ameliyatı geçiren Perry, operasyon sırasında koltuk altı bölgesinde komplikasyon geliştiğini ve bu durumun elindeki sinirleri etkilediğini öne sürdü. Yaklaşık 900 gram fazla derinin alındığı ameliyatın ardından sol elinde, özellikle başparmak ve işaret parmağında uyuşma ve şiddetli ağrı başladığını anlattı.

ACİL AMELİYAT DA AĞRILARINI DİNDİRMEDİ

Haftalar boyunca şiddetli ağrılarla mücadele ettiğini belirten Perry, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla acil bir düzeltme ameliyatı geçirdi.

YouTuber, operasyon sırasında sinire baskı yapabileceği değerlendirilen dikişlerin, yara dokusunun, biriken sıvının ve küçük bir toplardamarın alındığını aktardı. Ancak müdahaleden beklediği sonucu alamadığını ifade etti.

Düzeltme ameliyatının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen ağrılarının hafiflemediğini söyleyen Perry, ilk operasyonun ardından yaklaşık bir ay boyunca yaşadığı şiddette ağrı çekmeye devam ettiğini belirtti.

GECELERİ YALNIZCA 1-2 SAAT UYUYABİLİYOR

Ağrının günün her saatinde devam ettiğini dile getiren fenomen, uyku düzeninin de ciddi şekilde bozulduğunu söyledi. Geceleri yalnızca 1-2 saat uyuyabildiğini belirten Perry, kullandığı ilaçların da ağrılarını yeterince hafifletmediğini aktardı.

Bulaşık makinesini boşaltmak, kıyafetlerini katlamak ve telefonda yazı yazmak gibi günlük işlerin bile kendisi için zor hale geldiğini anlatan YouTuber, parmaklarına yapılan en hafif temasın dahi şiddetli ağrıya neden olduğunu ifade etti.

NÖROLOJİ UZMANINDAN RANDEVU ALMAKTA ZORLANIYOR

Sinir hasarının ne kadar sürede iyileşeceği konusunda belirsizlik yaşadığını belirten Perry, nöroloji uzmanından randevu almakta da güçlük çektiğini söyledi. İyileşme sürecinin aylar sürebileceğinden endişe ettiğini aktaran fenomen, yaşadıklarının psikolojik açıdan da kendisini zorladığını dile getirdi.

Perry, 13 Kasım'da sosyal medya hesabından tekerlekli sandalyede bulunduğu ve tıbbi bakım aldığı fotoğrafları paylaşarak yaşadığı sağlık sorunları hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Mukbang videolarıyla dünya çapında tanınan Nikocado Avocado, Eylül 2024'te yaklaşık iki yıl boyunca gizlice 113 kilo verdiğini açıklamıştı. Büyük kilo kaybının ardından vücudunda kalan fazla derilerin alınması için birden fazla operasyon geçiren Perry, son ameliyatının ardından bu kez sinirleri etkilediğini belirttiği komplikasyonla mücadele ediyor.