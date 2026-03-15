Çinli otomotiv devi Changan, hibrit teknolojisinde devrim yaratacak yeni "Blue Core Super Engine" platformunu tanıtarak yakıt verimliliğinde çıtayı en üst seviyeye taşıdı. Yaklaşık 291 milyon dolarlık yatırımla ve altı yıllık bir Ar-Ge süreci sonunda geliştirilen yeni sistem, özellikle şehir içi trafikte 100 kilometrede sadece 2,98 litrelik bir yakıt tüketimi hedefliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde 2 milyon kilometreyi aşkın dayanıklılık testinden geçen bu teknoloji, içten yanmalı motorların performansını elektrikli sürüş deneyimiyle birleştirirken şarj altyapısı zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

SATIŞLARINI 750 BİN ADEDE ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Küresel pazarda agresif bir büyüme stratejisi izleyen şirket, 2026 yılına kadar yurt dışı satışlarını 750 bin adede çıkarmayı planlıyor. Geliştirme aşamasında İngiltere'deki merkezinin kilit rol oynadığı bu platformun, Tayland’daki üretim tesisleri aracılığıyla Avustralya ve Güney Afrika gibi sağdan direksiyonlu pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Avrupa pazarında ise 2025 yılından itibaren Almanya, Norveç ve İngiltere odaklı bir genişleme süreci başlatacak olan Changan, yeni nesil hibrit modelleriyle dünya genelindeki milyonlarca sürücüye düşük karbon ayak izli ve ekonomik bir sürüş alternatifi sunmaya hazırlanıyor.