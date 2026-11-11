İKİNCİ EL PİYASASINDA TEKLİFLER HANGİ SEVİYEDE?

Lüksemburg'daki ilk sahibine 2016 yılında teslim edilen ve günümüzde Hollanda plakası taşıyan bu özel araç için açık artırmada verilen en yüksek teklif şu an 72 bin euro seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz nisan ayında Monaco'da düzenlenen farklı bir müzayedede, aynı modelin 1.426 kilometredeki başka bir versiyonu komisyon bedelleri dahil 29 bin 900 euroya alıcı bulmuştu.