100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıt tüketerek rekor kıran 2016 model Volkswagen XL1, Hollanda merkezli bir müzayedede yeni sahibini arıyor. Yaklaşık on yıllık süre zarfında sadece 1.672 kilometre kullanılarak kapalı garajda muhafaza edilen aracın, 110 bin ile 125 bin euro arasında bir meblağa satılması öngörülüyor.
DÜNYANIN EN AZ YAKAN OTOMOBİLİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Arka tekerleklerden çekişli yapısıyla öne çıkan araçta, 0,8 litrelik iki silindirli turbo dizel motor ile 5,5 kWh kapasiteli bir elektrik motoru eşgüdümlü olarak görev yapıyor. Bataryası tam dolu olduğunda 50 kilometre boyunca sadece elektrik gücüyle ilerleyebilen araç, her iki motorun ortak çalışmasıyla toplam 68 beygir güç üreterek 160 km/sa azami hıza ulaşıyor.
795 KİLOGRAMLIK KARBON GÖVDE TASARIMI
Modelin ulaştığı eşsiz yakıt verimliliğinin temelinde aerodinamik mühendisliği ve karbon fiber takviyeli gövde yapısı bulunuyor. Yan aynaların yerine dijital kameraların kullanıldığı ve arka tekerleklerin gövdeyle tamamen kapatıldığı rüzgar direnci düşük tasarım sayesinde aracın toplam ağırlığı 795 kilogram seviyesinde kalıyor.
ÜRETİLEN 250 ARAÇTAN BİRİ NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?
Volkswagen fabrikalarında 2014 ile 2016 yılları arasında tamamen el işçiliğiyle üretilen bu modelden dünya üzerinde sadece 250 adet bulunuyor. Üretilen otomobillerin 50 tanesi test ve sergi amacıyla şirket bünyesinde tutulurken, yalnızca 200 adet otomobil küresel çaptaki özel müşterilere teslim edildi.
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İKİNCİ EL PİYASASINDA TEKLİFLER HANGİ SEVİYEDE?
Lüksemburg'daki ilk sahibine 2016 yılında teslim edilen ve günümüzde Hollanda plakası taşıyan bu özel araç için açık artırmada verilen en yüksek teklif şu an 72 bin euro seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz nisan ayında Monaco'da düzenlenen farklı bir müzayedede, aynı modelin 1.426 kilometredeki başka bir versiyonu komisyon bedelleri dahil 29 bin 900 euroya alıcı bulmuştu.
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