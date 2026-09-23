Otomobil alırken satış fiyatının yanı sıra 100 kilometrede ortaya çıkan enerji maliyeti de öne çıkıyor. Yapılan hesaplamada elektrikli ve LPG'li modeller listenin ilk sıralarında yer alırken benzinli ve motorinli otomobillerde maliyet 400 TL'nin üzerine çıkıyor.

100 KİLOMETREDE EN AZ HANGİ OTOMOBİL YAKIYOR?

Listenin ilk sırasında elektrikli Tesla Model Y RWD bulunuyor. Modelin 100 kilometrelik enerji maliyeti 196 TL olarak hesaplandı. Onu 216 TL ile Mercedes EQA 250+ takip ederken LPG'li Renault Clio Eco-G 120 ise 248 TL ile üçüncü sırada yer aldı.

ELEKTRİKLİ VE LPG'Lİ MODELLER İLK 6 SIRADA

İlk 6 sıranın 3'ünü elektrikli, 3'ünü ise LPG'li otomobiller oluşturdu. Fiat Egea 1.4 LPG'nin 100 kilometrelik maliyeti 252 TL, Dacia Sandero Stepway Eco-G 120'nin 263 TL olarak hesaplandı. Elektrikli Togg T10X V2 RWD ise 286 TL ile listenin 6. sırasında yer aldı.

İŞTE 100 KİLOMETREDE EN AZ YAKAN 12 OTOMOBİL

Tesla Model Y RWD – Elektrik – 196 TL

Mercedes EQA 250+ – Elektrik – 216 TL

Renault Clio Eco-G 120 – LPG – 248 TL

Fiat Egea 1.4 LPG – LPG – 252 TL

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 – LPG – 263 TL

Togg T10X V2 RWD – Elektrik – 286 TL

Renault Clio TCe 115 – Benzin – 402 TL

Dacia Sandero TCe 100 – Benzin – 442 TL

Dacia Duster 1.5 dCi – Motorin – 462 TL

Peugeot 308 PureTech 130 – Benzin – 466 TL

Peugeot 308 BlueHDi – Motorin – 472 TL

Fiat Egea 1.6 Multijet – Motorin – 482 TL

BENZİNLİ MODELLERDE MALİYET NE KADAR?

Benzinli modeller arasında en düşük değer Renault Clio TCe 115'te hesaplandı. Modelin 100 kilometrelik maliyeti 402 TL olurken Dacia Sandero TCe 100'de 442 TL, Peugeot 308 PureTech 130'da ise 466 TL olarak belirlendi.

Motorinli araçlar arasında Dacia Duster 1.5 dCi, 100 kilometrede 462 TL ile en düşük maliyete sahip model oldu. Peugeot 308 BlueHDi için 472 TL, Fiat Egea 1.6 Multijet için ise 482 TL'lik maliyet hesaplandı.