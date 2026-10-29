Çin'de 14 Ağustos 2010'da başlayan trafik sıkışıklığı, yüz binlerce sürücüyü günlerce yolda bıraktı. Ulusal Karayolu 110'da yol çalışmalarıyla yoğun araç trafiğinin birleşmesi sonucu oluşan kuyruk yaklaşık 100 kilometreye ulaştı. Trafiğin çözülmesi 12 gün sürdü.

Sabah Yaşam'ın geçmişteki olayı aktaran haberine göre, sürücüler bekleyiş sırasında yiyecek ve içecek sıkıntısı da çekti. Yetkililer diğer güzergâhlardan yola yönelen araçların girişini engelleyene kadar yüz binlerce sürücü kuyruğa girmişti.

YOLUN KAPASİTESİ YARIYA DÜŞTÜ

İç Moğolistan'dan Pekin'e kömür ve inşaat malzemesi taşıyan kamyonlar, çalışmalar nedeniyle bir bölümü kapatılan yoldaki yoğunluğu artırdı. Binek araç sayısındaki ani artış da sıkışıklığı büyüttü.

Haberde aktarılan verilere göre, karayolundaki trafik yoğunluğu olaydan önceki birkaç yıl boyunca her yıl yüzde 40 artmıştı. Kriz sırasında araç sayısı yolun tasarlanmış kapasitesini yüzde 60 aşarken, yol çalışmaları kapasiteyi yüzde 50 azaltmıştı.

İç Moğolistan'da kömür üretiminin hızla artması ve demiryollarının bu yükü taşıyacak kapasitede olmaması da daha fazla kamyonun karayoluna yönelmesine neden oldu.

GECE KAMYON GEÇİŞLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, sıkışıklığı hafifletmek için özellikle geceleri Pekin'e giriş yapan kamyon sayısını artırdı. Ancak alınan önlemler trafiği kısa sürede açmaya yetmedi; kriz ancak 12 günün sonunda çözülebildi.