CHP’nin kamuoyu araştırmalarında Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) olan güven sorununa değinildi. Parti tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 84’ü TÜİK’e inanmadığını söyledi. Hissedilen enflasyon oranlarının sorulduğu katılımcıların yüzde 54.5’i “Açıklananın çok çok üzerinde” cevabını verdi. Yüzde 29.5’i “Açıklananın üzerinde”, yüzde 11.5’i ise “Açıklanan ile aynı” dedi. Ankette AKP’li seçmenin sadece yüzde 19.8’i TÜİK’in rakamlarının doğru olduğunu söylerken MHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 73’ü enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğunu belirttti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan iki kere iki beş eder dese ‘Reis kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti’ diyecek AKP’liler var. Ama sokaktaki AKP’li öyle demiyor çünkü fileyi dolduramıyor, karnını doyuramıyor” dedi.