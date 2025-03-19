Ekonomik krizin etkisi her gün daha da artarken özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar bu etkiyi çok daha fazla hissediyor. Bu durum İstanbul Planlama Ajansı’nın (IPA) İstanbul Barometresi Şubat 2025 raporuna da yansıdı. Rapora göre, İstanbulluların yalnızca yüzde 14’ü rahatlıkla geçinip birikim yapabildiğini söyledi, yüzde 86’ı ise zorda. Düzenli geliri olmayan hanelerde geçinememe oranı yüzde 76.1’e çıkarken İstanbulluların yüzde 61’i doğalgaz, yüzde 46.8’i elektrik, yüzde 40.9’u ise su faturasını zamanında ödeyemediğini söylüyor. Araştırmada, kredi kartı kullanan vatandaşların yüzde 52.7’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 27.5’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

Kiralar ödenemiyor

Asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yapanların oranı yüzde 6.9 olurken, yüzde 4.2’si asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini, yüzde 8.7’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.Alt sosyoekonomik seviyede bulunan katılımcıların yüzde 18.6’sı, kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini belirtti. Ankete göre katılımcılar yüzde 16.6’sı şubat ayında fatura ve aidatlarını zamanında ödeyemediğini aktardı. Kiracı olduğunu belirten katılımcıların yüzde 11.5’i geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini ifade etti.

Ekonomik kriz vatandaşın stres seviyesini de artırıyor.Katılımcılara şubat ayındaki duygu halleri de soruldu. 10 üzerinden derecelendirilen ankete göre İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6.7, kaygı seviyesi ise 6.1 olarak ölçüldü. Şubat ayındaki yaşam memnuniyeti 4.7 ve mutluluk seviyesi 5.1 olarak derecelendirildi.

Yüzde 73’ü fiyat artışını hissetti

Vatandaşın önemli bir gündemi de zam haberleri oldu. Resmi rakamlarda enflasyon düşüyor gibi görünse de, Ankete katılan yurttaşların yüzde 73.8’i Ramazan ayında gıda fiyatlarının olması gerekenin üstünde arttığını belirtti. Yüzde 11.6’sı makul düzeyde de olsa arttığını, yüzde 11.3’ü artmadığını, yüzde 3.3’ü ise konu hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 73.8’i Ramazan ayında hanesinde iftar sofrası kurulduğunu belirtirken yüzde 26.2’si iftar sofrası kurulmadığını ifade etti.