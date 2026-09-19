Meksika'ya bağlı Socorro Adası'na yıllar önce getirilen koyunlar, zamanla kontrolden çıkarak adanın doğal yaşamı için ciddi bir tehdit haline geldi. 1869'da yaklaşık 100 koyunla başlayan süreç, yüzyıl içinde binlerce hayvanın adada başıboş yaşamasına dönüştü.

Doğal avcılarının bulunmaması nedeniyle hızla çoğalan koyunların yoğun otlatması, adadaki bitki örtüsüne büyük zarar verdi. Fidelerin yok edilmesi ve toprağın sıkışmasıyla birlikte erozyon da arttı. Ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsü kaybolurken, 2 bin hektardan fazla doğal alan zarar gördü.

Socorro'nun tropikal fırtınaların etkisindeki konumu da tabloyu ağırlaştırdı. Şiddetli yağışlar, bitki örtüsünden yoksun kalan toprağın sürüklenmesine ve derin erozyon kanallarının oluşmasına neden oldu.

YABANİ HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Ekolojik tahribat yalnızca bitkilerle sınırlı kalmadı. Yabani koyunların yanı sıra adaya yayılan yabani kediler de yerel türler üzerinde baskı oluşturdu. İki istilacı türün etkisi, Socorro güvercini ve Socorro cüce baykuşunun doğal yaşamdan silinmesine kadar uzandı.

KOYUNLARIN YOK EDİLMESİ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Koyunların adadan temizlenmesine yönelik çalışmalar 2000'li yılların sonunda hız kazandı. 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda hem havadan hem de karadan yöntemler kullanıldı. Sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarda 1.257 yabani koyun yakalandı.