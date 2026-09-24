Ağustosta satılık konutların reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde %8,4 düştü.

Üç büyükşehirde satılık konutların yıllık reel değişimi İstanbul’da %-5,2, Ankara’da %-2,9 ve İzmir’de %-9,8 olarak gerçekleşti. En yüksek reel kayıp İzmir’de görülürken nominal ilan fiyatları İstanbul’da %24,7, Ankara’da %27,7 ve İzmir’de %18,6 artış gösterdi.

Kiralık konut tarafında ise Türkiye genelinde reel gerileme %6,6 olurken; yıllık reel kira Ankara’da %8, İzmir’de %10,5 düştü. İstanbul ise reel kiranın %5,8 arttığı tek büyükşehir oldu. Nominal veriler kıyaslandığında İstanbul’da kiralık konut fiyatları yıllık %39,2 artarken, satılık konut fiyat artışı %24,7’de kaldı. Ankara’da satılık fiyatları %27,7, kiralar %21 artarken; İzmir’de satılık fiyatları %18,6, kiralar ise %17,6 yükseldi.

ŞEHİRLERİN METREKARE FİYATLARI VE 100 METREKARELİK KONUT MALİYETİ

Ortalama ilan metrekare fiyatlarına bakıldığında İstanbul hem satılık hem kiralık konutta en yüksek değerlere ulaştı.

Satılık konut metrekare fiyatı İstanbul’da 66.228 TL, Ankara’da 39.636 TL, İzmir’de 53.750 TL olarak hesaplandı.

Kiralık konutta aylık metrekare fiyatı İstanbul’da 463,9 TL, Ankara’da 300 TL, İzmir’de 333,3 TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler 100 metrekarelik bir ev üzerinden değerlendirildiğinde tablo şu şekilde oluştu:

İstanbul: Satış değeri 6.623.000 TL, aylık kirası 46.390 TL

Ankara: Satış değeri 3.964.000 TL, aylık kirası 30.000 TL

İzmir: Satış değeri 5.375.000 TL, aylık kirası 33.330 TL

TALEP HAREKETLİLİĞİ VE İLAN SÜRELERİ

Fiyatlardaki reel düşüşe karşın satılık konut talep endeksi ağustosta bir önceki aya göre %11,5 yükseldi. Kapatılan ilanların ortalama yayında kalma süresi Ankara’da 45,4 gün, İstanbul’da 52,9 gün ve İzmir’de 63,4 gün olarak ölçüldü. Bu verilere göre ilanların en hızlı kapandığı kent Ankara, en yavaş kapandığı kent ise İzmir oldu.

TCMB VERİLERİ REEL KAYBI TEYİT ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayı verileri de piyasadaki reel kaybı doğruladı. Konut Fiyat Endeksi yıllık nominal olarak %23 yükselmesine rağmen enflasyondan arındırıldığında %6,5 geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yıllık %26,4 artış göstermesine karşın reel olarak %3,9 düştü. İstanbul’da yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış ise %34,5 ile diğer iki büyükşehrin üzerinde kaldı.