İsviçre merkezli deniz mühendisliği şirketi Allseas için Çin'in Wuhan kentindeki Wuchang tersanesinde inşa edilen Echo adlı gemi, yaklaşık dört saat süren operasyonla suya indirildi. Dev geminin denize indirilmesi sırasında su geçirmezlik kontrolleri için çalışmalara kısa süreli ara verildi. İlk aşamayı başarıyla tamamlayan gemi, hizmete alınmadan önce son testlerden geçirilecek.

150 TONLUK VİNÇ VE İKİ SU ALTI ROBOTU TAŞIYOR

Yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan Echo, deniz tabanındaki ağır işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Gemide 150 ton kaldırma kapasitesine sahip özel bir vinç bulunuyor.

Bu vinç, denizdeki dalgalanmaların neden olduğu hareketleri dengeleyerek ağır yüklerin su altında daha güvenli biçimde taşınmasını sağlıyor. Böylece deniz tabanına ekipman yerleştirilirken yüklerin kontrolsüz şekilde hareket etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gemide ayrıca uzaktan kumanda edilen iki su altı robotu görev yapacak. Özel bir hangarda muhafaza edilecek robotlar, deniz altındaki yapıların incelenmesi, onarılması ve bakım çalışmalarında kullanılacak.

Yaklaşık 1.100 metrekarelik yük güvertesine sahip gemi, 110 kişiye kadar personel barındırabilecek. Bu özellikleriyle Echo'nun açık denizlerde uzun süreli operasyonlara destek vermesi hedefleniyor.

ÇAPA ATMADAN DENİZDE SABİT KALABİLECEK

Geminin dikkat çeken özelliklerinden biri de 1.500 kilovatsaat kapasiteli hibrit batarya sistemi olacak. Ayrıca geminin sevk sistemi, alternatif yakıt olarak metanol kullanımına uygun şekilde hazırlanıyor.

Echo'da bulunan DP2 dinamik konumlandırma teknolojisi sayesinde gemi, çapa kullanmadan bulunduğu noktada sabit kalabilecek. Sistem, geminin konumunu ve yönünü otomatik olarak ayarlayarak özellikle hassas su altı çalışmalarında kolaylık sağlayacak.

Allseas şirketi, Echo ile aynı özelliklere sahip Pulse adlı ikinci bir geminin de Çin'deki aynı tersanede inşa edildiğini açıkladı. İki geminin dünya genelinde deniz altı inşaatları, bakım, onarım ve kullanım dışı kalan yapıların sökülmesi gibi çalışmalarda görev alması planlanıyor.

Echo'nun son donanım ve güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından şirkete teslim edilmesi, Pulse'un ise sonraki aşamada filoya katılması bekleniyor.