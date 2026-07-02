Geleceğin fütüristik mimarisi, lüks yaşam alanları ve yapay zeka destekli altyapısıyla 1 milyon insana ev sahipliği yapması planlanan, tam 100 milyar dolarlık vizyoner bir mega kent projesi...

Malezya’nın Singapur sınırında yükselen ve "Forest City" (Orman Şehir) adını taşıyan bu devasa yerleşim yeri, dünyanın en iddialı şehircilik projesi olarak küresel bir cennet yaratma vaadiyle yola çıktı, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Bugün bu devasa kentte planlanan nüfusun yalnızca çok küçük bir kısmı yaşıyor; geride ise bomboş gökdelenler, derin bir sessizliğe gömülmüş caddeler ve adeta zamanın içinde donmuş hayalet mahalleler kaldı.

Cennet olarak tasarlanmıştı

Çinli bir gayrimenkul devi tarafından fonlanan ve Malezya'nın Johor bölgesinde, denizin doldurulmasıyla elde edilen 4 yapay ada üzerine kurulan Forest City, çevre dostu binaları, dikey bahçeleri ve araç trafiğinin tamamen yer altına alındığı fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyordu.

Özellikle Singapur’a olan yakınlığı nedeniyle küresel yatırımcıların, zengin iş insanlarının ve dijital göçmenlerin bir numaralı adresi olması bekleniyordu.

Fakat milyarlarca doların havada uçuştuğu bu lüks rüya, çok geçmeden modern tarihin en büyük gayrimenkul fiyaskolarından birine dönüştü.

Ellerinde boş gökdelenler kaldı

Şirketin yaşadığı devasa finansal krizler, katı vize politikaları, pandemi dönemi kısıtlamaları ve hedef kitle olarak seçilen yabancı alıcıların projeden çekilmesiyle birlikte inşaat neredeyse durma noktasına geldi.

Satılan az sayıda dairenin sahipleri de şehre taşınmayınca, milyonluk megakent bir anda terk edilmiş bir film platosuna büründü.

Gece olduğunda sadece birkaç dairesinde ışık yanan devasa gökdelenler, içinde kimsenin yüzmediği lüks havuzlar ve insansız alışveriş merkezleri, projenin bugünkü dramatik özetini oluşturuyor.

Keşif ekibinin gördükleri beklenenden çok daha garip

Geçtiğimiz dönemde bu devasa hayalet şehri yerinde incelemek için bölgeye giden bir araştırma ekibi, kentin sokaklarını ve terk edilmiş alanlarını görüntüledi.

Ekibin aktardığı bilgilere göre, şehirdeki durum sadece binaların boş olmasından ibaret değil; yapay zekayla yönetilen sistemlerin insansız sokaklarda kendi kendine çalışmaya devam etmesi, dev bakıcı ordularının hiç kimsenin yaşamadığı devasa botanik bahçeleri her gün düzenlemesi gibi detaylar, kenti bilinen hayalet kasabalardan çok daha gerçeküstü ve ürpertici bir yer haline getiriyor.

100 milyar dolarlık bu fütüristik ütopya, şimdilerde insanlığın doğaya ve ekonomiye karşı açtığı plansız savaşın devasa bir anıtı olarak okyanusun ortasında sessizce bekliyor.