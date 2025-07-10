ABD, Meksika sınırına yakın bölgelerde görülen ve canlı dokuyla beslenen "Yeni Dünya vida kurdu" (New World Screwworm) adlı etçil parazit sineğe karşı çarpıcı ama etkili bir mücadele planını yeniden devreye alıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Teksas-Meksika sınırına milyonlarca kısır erkek sinek salarak bu tehdidi ülkeye ulaşmadan durdurmayı hedefliyor.

100 MİLYAR DOLARLIK ENDÜSTRİ TEHLİKEDE

The Guardian'ın haberine göre ABD Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Dr. Michael Bailey, bu sineklerin enfekte ettiği büyükbaş hayvanların iki hafta içinde ölebileceğini vurgulayarak, "Federal hükümet bu tehdidi durdurmakta son derece kararlı " dedi. ABD'nin 100 milyar dolarlık sığır ve et endüstrisini tehdit eden bu parazite karşı daha önce de aynı yöntem başarıyla kullanılmıştı.

KISIR SİNEKLER NE İŞE YARIYOR?

Yeni Dünya vida kurdu, sineğin larvalarının açık yaralardan içeri girerek canlı dokuyu yemesiyle biliniyor. Bu durum ciddi doku hasarına, bakteriyel enfeksiyonlara ve tedavi edilmediğinde ölüme yol açabiliyor. 1950'lerde geliştirilen bir yöntemle, radyasyonla kısırlaştırılan erkek sinekler, doğaya salınarak dişilerle çiftleşmeleri sağlanıyor. Ancak bu çiftleşmelerden yavru çıkmadığı için popülasyon zamanla yok oluyor.

BAŞARI TEKRAR EDİLMEK İSTENİYOR

Haziran ayında USDA, Teksas'ın hüneyinde 8.5 milyon dolarlık yeni bir sinek üretim tesisi kurduğunu duyurdu. Hedef, haftada 400 ila 500 milyon arası kısır sinek üretip, Panama-Kolombiya sınırındaki Darien Gap adlı doğal engel bölgesinde yeni bir güvenlik hattı oluşturarak sineklerin kuzeye yayılmasını durdurmak.

USDA yetkilileri, bu sineklerin henüz ABD sınırını geçmediğini ve alınan önlemlerle bunun böyle kalmasını istediklerini söyledi. "Umarız bu hikaye de 'bir zamanlar olan' bir anı olarak kalır" diyen Dr. Bailey, veterinerler için bu tehdidin tekrar hafızalardan silinmesini umut ettiklerini belirtti.