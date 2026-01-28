Yetişkin içerik platformunda en çok kazanan isimleri arasında gösterilen Sophie Rain, elde ettiği gelire ilişkin yaptığı açıklamayla sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Ünlü içerik üreticisi, platformdan bugüne kadar elde ettiği toplam kazancın 100 milyon doları aştığını resmen duyurdu. Rain, bu iddiasını desteklemek amacıyla platformdaki gelir ekranını gösteren bir video paylaşarak rakamların doğruluğunu gözler önüne serdi.

GELİRİNİ VİDEO İLE KANITLADI

Sophie Rain, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı videoda, OnlyFans hesabındaki toplam kazanç sayfasını açarak takipçilerine net rakamları gösterdi. Paylaşımında, “Nihayet 100 milyon dolara ulaştım, hepinize çok teşekkür ederim!” sözleriyle bu önemli eşiği aştığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde, Rain’in platform üzerinden elde ettiği toplam gelirin 101 milyon doların üzerine çıktığı görüldü. Bu rakam, Sophie Rain’i platform tarihinin en yüksek kazanç elde eden içerik üreticilerinden biri konumuna taşıdı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Rain’in açıklaması kısa sürede internet dünyasında geniş yankı uyandırdı ve gündemin üst sıralarına yerleşti. Bazı kullanıcılar bu denli yüksek bir gelirin gerçekliğini sorgularken, Rain’in paylaştığı video iddialara doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

Ünlü içerik üreticisi, yaptığı değerlendirmede bu seviyelere ulaşmanın her platform kullanıcısı için olağan olmadığını da vurguladı.

Rain, milyonlarca takipçi desteği ve bazı özel koşullar olmadan çoğu içerik üreticisinin benzer kazançlara ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.