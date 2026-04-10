Japonya kıyılarında bulunan ve Dünya'nın en patlayıcı volkanlarından biri olarak kabul edilen Kikai üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalar, bölgedeki riskin boyutunu ortaya koydu. Kobe Üniversitesi’nden jeofizikçi Profesör Sema Nobukazu ve ekibinin yürüttüğü araştırmaya göre, volkanın altındaki devasa rezervuar son 3.900 yıldır yavaş yavaş magma ile doluyor. Son dönemde kraterden buhar yükseldiği ve bölgede bir düzineden fazla mikro deprem meydana geldiği rapor edildi.

JOMON UYGARLIĞINI YOK EDEN GÜÇ

Kikai Yanardağı, 7.300 yıl önce gerçekleşen son büyük patlamasında yaklaşık 160 kübik kilometre yoğun kayayı atmosfere püskürtmüştü. Bu patlamanın, Japonya'nın güneyinde yaşayan tarih öncesi Jomon uygarlığının tamamen yok olmasına neden olduğu biliniyor. Bilim insanları, yapay sismik darbeler kullanarak yaptıkları ölçümlerde, mevcut magma rezervuarının 2,5 ila 6 kilometre derinlikte olduğunu doğruladı. Bu veriler, medeniyeti yok eden önceki büyük patlamadaki derinlik oranlarıyla örtüşüyor.

YENİ MAGMA ENJEKSİYONU

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışmada, lav kubbesinden alınan numunelerin kimyasal analizlerine yer verildi. Elde edilen bulgular, yüzeye çıkan malzemenin önceki patlamadan kalanlar değil, yakın zamanda sisteme giren "yeni magma" olduğunu kanıtladı. Profesör Nobukazu, bu durumu Yellowstone ve Toba gibi diğer dev kalderalardaki süreçlerle benzerlik gösteren ve bir sonraki büyük patlamaya doğru atılan kritik bir adım olarak nitelendirdi.

VOLKANİK KIŞ VE TSUNAMİ RİSKİ

Bilim insanları, Kikai'nin yeniden tam kapasiteyle patlaması durumunda oluşacak felaket senaryoları konusunda uyardı. Olası bir patlamanın ardından atmosfere yayılacak devasa enkaz bulutunun güneş ışığını engelleyerek küresel bir "volkanik kış" başlatabileceği öngörülüyor. Ayrıca, patlamanın tetikleyeceği dev tsunamilerin başta Japonya, Tayvan ve Çin kıyıları olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika kıyılarına kadar ulaşabileceği belirtildi. Araştırma ekibi, gelecekteki patlamaların öncü göstergelerini izlemek için izleme yöntemlerini geliştirmeyi hedefliyor.