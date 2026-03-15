1994 yılından bu yana Türkiye tarım pazarının güçlü oyuncuları arasında yer alan Karayel Tarım Ürünleri, bozulan nakit akışını toparlayamadı. Yaklaşık 100 milyon TL sermayeli şirket, konkordato sürecinden sonuç alamayınca iflas bayrağını çekti. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı 9 Aralık 2025 itibarıyla kesinleşti. ALACAKLILAR İÇİN 29 NİSAN KRİTİK EŞİK Şirketin piyasadan çekilmesiyle birlikte tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Adana 1. Genel İcra Dairesi görevlendirildi. Alacaklıları yakından ilgilendiren 2. Alacaklılar Toplantısı'nın tarihi 29 Nisan olarak netleşti. Bu toplantıda, dev şirketin elinde kalan mal varlıklarının satış stratejisi ve elde edilecek gelirin paylaşım planı karara bağlanacak. HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN SÜRELERE DİKKAT Tasfiye dairesi, alacaklılar sıra cetvelinin incelemeye açıldığını duyurarak yasal itiraz süreleri konusunda uyarıda bulundu. Sıraya itiraz etmek isteyenlerin 7 gün içinde İcra Hukuk Hakimliği’ne, alacak miktarına itiraz edeceklerin ise 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Sürelerin kaçırılması durumunda alacaklıların hak iddia etmesi zorlaşacak.

