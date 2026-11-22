Avustralya’nın Hint Okyanusu’ndaki toprağı Christmas Adası’nda yaşayan yaklaşık 100 milyon kırmızı kara yengeci, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde ormanlık alanlardan kıyıya doğru göç başlattı. Sokakları ve yolları tamamen kaplayan göç hareketi nedeniyle ada yönetimi ulaşımı durdurarak hayvanlar için koruma önlemleri aldı.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN 100 MİLYON YENGEÇ KIYIYA YÖNELDİ

Hint Okyanusu’nda yer alan Christmas Adası’nda yılın büyük bölümünü tropikal ormanlarda geçiren kırmızı kara yengeçleri, yağışlı mevsimin başlamasıyla yuvalarından çıktı. 14 ve 15 Kasım günlerinde başlayan göç kapsamında yaklaşık 100 milyon yengecin üremek amacıyla sahillere doğru ilerlediği tahmin ediliyor.

YENGEÇLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Orman yollarını, sokakları ve geçitleri kaplayan yengeçlerin araç trafiğinden etkilenmemesi için ada genelinde bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, milyonlarca yengecin sahil şeridine güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla güzergahlar üzerine özel köprüler, bariyerler ve alt geçitler inşa etti.

YUMURTLAMA ZAMANI AY VE GELGİTLERE GÖRE BELİRLENİYOR

Her yıl yağışların başlamasıyla tekrarlanan göç sürecinde üreme takvimi doğa olaylarına bağlı olarak şekilleniyor. Yengeçlerin kıyıya ulaştıktan sonraki yumurtlama zamanı, ayın hareketlerine ve denizdeki gelgit döngülerine göre belirleniyor.

DİŞİ YENGEÇLER DENİZE KAÇ YUMURTA BIRAKIYOR?

Sahil şeridine ulaşan dişi kırmızı yengeçlerin her biri 100 bine kadar yumurta taşıyabiliyor. Dişi yengeçler, taşıdıkları bu yumurtaları gelgit suları çekilmeden önce ve gün doğumundan hemen önceki zaman diliminde doğrudan denize bırakıyor.