Otopark Sorunu İçin Harekete Geçildi, Gözler Ahıra Çevrildi

Stadyumun inşasından bu yana çözülemeyen otopark sorunu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetimi, 115 araçlık yeni bir otopark projesini hayata geçirdi. Aynı zamanda stat çevresine yeni bağlantı yolları ve tramvay hattı da inşa ediliyor.

Tüm bu çalışmalar sürerken, stadın dibinde yıllardır yer alan inek ahırı yeniden tartışmaların odağı haline geldi. Görüntüsüyle eleştiri toplayan yapı, şehrin estetik dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle sık sık gündeme taşınıyor.

Belediye Satın Almak İstedi, Sahibi Fiyatı Dudak Uçuklattı

Artan kamuoyu tepkisi sonrası harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ahırın bulunduğu araziyi kamulaştırmak için devreye girdi. Ancak süreç beklenildiği gibi ilerlemedi.

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, arsanın sahibi belediyeye şu yanıtı verdi:

“Benim ahırım ve arazim 100 milyon TL’den aşağıya satılık değil.”

Kocaelispor Stadı'nın Gölgesinde Bir Ahır: Çözüm Bekleniyor

Kentte stat çevresindeki kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, ahırın bu projelerin önünde bir engel olup olmayacağı merak ediliyor. Belediyenin, 100 milyon TL’lik bu talep karşısında nasıl bir adım atacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.