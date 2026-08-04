Alabama kıyılarındaki Hugh Swingle ve Don Kelley North yapay resif bölgelerine yerleştirilen tanklar, yaklaşık 21 ila 34 metre derinlikte bulunuyor. Proje, hem eski askeri araçların değerlendirilmesini sağladı hem de balık popülasyonunu artırmayı hedefleyen yapay resif çalışmalarına katkı sundu.

SAVAŞ MAKİNELERİ DENİZ CANLILARINA YUVA OLDU

REEF-EX adı verilen program kapsamında tanklar denize indirilmeden önce yakıt, yağ, hidrolik sıvılar, mühimmat ve çevre açısından risk oluşturabilecek tüm ekipmanlardan arındırıldı. Süreçte ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ABD Ordusu Mühendisler Birliği ve diğer ilgili kurumlar tarafından ayrıntılı çevre kontrolleri yapıldı.

Denizin dibine yerleşen tankların yüzeyleri zamanla mercanlar, süngerler ve diğer deniz organizmalarıyla kaplandı. Böylece yapılar, kırmızı mercan balıkları, orfozlar ve çok sayıda farklı deniz canlısı için doğal yaşam alanına dönüştü. Bölge bugün dalış meraklılarının da ilgi gösterdiği noktalardan biri olarak biliniyor.

HURDAYA GİTMEK YERİNE EKOSİSTEME KAZANDIRILDILAR

1990'lı yılların başında ABD Ordusu envanterindeki binlerce M60 tankı, daha modern M1 Abrams tanklarının hizmete girmesiyle kullanım dışı kaldı. Tankların hurdaya ayrılması yerine yapay resif olarak değerlendirilmesi fikri kabul edildi ve Alabama'daki proje bunun ilk büyük uygulamalarından biri oldu.

Aradan geçen yıllarda tankların çevresinde oluşan canlı çeşitliliği, yapay resif uygulamalarının deniz ekosistemine katkısını gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Alabama açıklarındaki bu bölge, hem balıkçılık faaliyetlerini destekleyen hem de deniz yaşamını zenginleştiren önemli yapay resif alanlarından biri olmayı sürdürüyor.