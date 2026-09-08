Plastik şişelerin çevreye sunduğu tehdide yönelik farkındalık artarken, Brezilya'da atık malzemeler kullanılarak geliştirilen düşük maliyetli güneş enerjili su ısıtıcısı projesi dikkat çekiyor. Santa Catarina eyaletine bağlı Tubarao kentinde yaşayan emekli tamirci Jose Alcino Alano, evinde biriken pet şişeleri ve süt kutularını değerlendirmek amacıyla 2002 yılında alternatif bir su ısıtma sistemi tasarladı.

Geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğu bölgesinde biriken ambalaj atıklarını değerlendirmeyi hedefleyen Alano, yükselen gaz maliyetlerine karşı temel güneş enerjisi bilgilerini kullanarak bir kolektör oluşturdu.

SUYU 52 °C'YE KADAR ISITIYOR

Geliştirilen sistemde, siyaha boyanan süt kutuları güneş ışığını emerek ısıyı toplarken, etraflarını çevreleyen plastik şişeler sera etkisi oluşturarak ısının korunmasını sağlıyor. Boruların içinden geçen su ısındıktan sonra depoya aktarılıyor.

Sistem, sıcak suyun yoğunluğunun düşerek yükselmesi ve soğuk suyun aşağı inmesi prensibine dayanan "termosifon" yöntemiyle çalışıyor. Bu mekanizma sayesinde sistem, herhangi bir elektrikli pompaya ihtiyaç duymadan işlevini sürdürüyor. Yapılan ilk testlerde, yaz aylarında su sıcaklığının 52 °C'ye kadar ulaştığı kaydedildi.

ERİŞİLEBİLİR BİR ALTERNATİF OLUŞTURUYOR

Proje kapsamında 2008 yılına kadar yaklaşık 6.000 adet ısıtıcı üretildi. Alano ayrıca Palma kentinde 1.800 plastik şişe kullanarak büyük ölçekli bir tesisin kurulumunu gerçekleştirdi.

Tasarımıyla 2004 yılında STK kategorisinde "Super Ecologia" ödülüne layık görülen Alano, 2012 yılında sistemin yapım ayrıntılarını paylaşarak projenin özellikle düşük gelirli bölgelerde erişilebilir bir yöntem olarak yaygınlaşmasını sağladı.

Proje, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji kullanımı kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor.