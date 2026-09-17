Akaryakıt fiyatlarındaki artışı değerlendiren Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 100 TL'lik banknotun tedavüle girdiği tarihten günümüze kadar geçen süreçteki değer kaybına dikkat çekti. Motorin fiyatının 103 liraya çıkmasıyla birlikte vatandaşın alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirten Tanrıkulu, ekonomik tabloyu akaryakıt alım gücü üzerinden örnekledi.

"100 LİRA ARTIK 1 LİTRE MOTORİN ETMİYOR"

100 TL'lik banknotun 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdiği dönemi hatırlatan Tanrıkulu, o tarihte motorinin ortalama litre fiyatının 2,5 lira seviyesinde olduğunu vurguladı. 2009 yılında 100 lira ile 40 litre motorin alınabildiğini ve bir otomobilin deposunun neredeyse doldurulabildiğini belirten Tanrıkulu, günümüzde ise aynı parayla 1 litre motorin dahi alınamadığına dikkat çekti.

"17 YILLIK SÜREÇTE ALIM GÜCÜ ERİDİ"

Her iki dönemde de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının görevde olduğuna işaret eden Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, aradan geçen 17 yıllık süreçte Türk Lirası'nın geçirdiği değer kaybının ve vatandaşın alım gücündeki sert düşüşün açıkça görüldüğünü dile getirdi. Tanrıkulu, gelinen noktanın yoksullaşmayı gözler önüne serdiğini ifade etti.