Mısır'ın başkenti Kahire'de yapımı süren monoray hattı, yalnızca ulaşım altyapısıyla değil, devasa inşaat operasyonlarıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık proje kapsamında, 80 ila 100 ton ağırlığındaki dev kirişler şehrin en yoğun caddelerinin üzerine yerleştiriliyor.

Monoray sistemi, geleneksel demiryollarından farklı olarak trenlerin üzerinde hareket ettiği özel bir kılavuz kiriş üzerine kuruluyor. Bu nedenle kullanılan betonarme kirişler yalnızca taşıyıcı eleman değil, aynı zamanda trenlerin hareket edeceği güzergâhın kendisini oluşturuyor. Bu da yüksek dayanım ve hassas üretim gerektiriyor.

Her biri 80 ila 100 ton arasında değişen kirişlerin taşınması ve montajı için özel ekipmanlar, detaylı planlama ve güçlü mobil vinçler kullanılıyor.

ŞEHRİN ORTASINDA ZORLU KALDIRMA OPERASYONLARI

İnşaat sürecinin en kritik aşamalarından biri, dev kirişlerin yerlerine kaldırılması. Mobil vinçler yoğun trafik akışının bulunduğu bölgelerde çalışırken, zeminin taşıma kapasitesinden yükün dengeli şekilde kaldırılmasına kadar birçok faktör titizlikle kontrol ediliyor.

Yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki yükseltilmiş hattın her bölümünde benzer operasyonlar tekrarlanıyor. Özellikle kaldırma sırasında kirişlerde oluşabilecek deformasyonların önüne geçilmesi büyük önem taşıyor.

TRAFİK GEÇİCİ OLARAK DURUYOR

Kahire'de her gün milyonlarca araç trafiğe çıkarken, bu büyüklükteki parçaların montajı sırasında bazı yolların geçici olarak kapatılması gerekiyor. Güvenlik nedeniyle oluşturulan çalışma alanlarında normal trafik akışına izin verilmiyor.

Construction Briefing'in aktardığı bilgilere göre, ön üretimli kirişlerin taşınması çoğu zaman gece yarısı ile sabah 03.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Böylece gündüz yaşanabilecek trafik etkisinin azaltılması hedefleniyor.

İnşaat süreci günlük yaşamda çeşitli zorluklara neden olsa da, projenin tamamlanmasının ardından Kahire'nin toplu taşıma kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.