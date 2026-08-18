Ağrı Valiliğinin koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ilkbahar döneminde köylerde üreticilere yönelik çilek bahçeleri oluşturuldu. Proje kapsamında kurulan bahçelerde hasat dönemine girilirken, ilk ürünler de toplanmaya başlandı.

100 ÜRETİCİYE 500'ER METREKARELİK BAHÇE

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Eleşkirt ilçesinde bulunan çilek bahçesindeki hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çeken Hüseyinoğlu, çileğin hem lezzeti hem de ekonomik getirisi açısından üreticiler için önemli bir alternatif olduğunu belirtti.

Hüseyinoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Bu sene çilekle ilgili 6 milyon liralık bir proje hayata geçirildi. 1,5 milyonu çiftçi katkılı, geri kalan 4,5 milyon lira da Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Yüzde 75 hibeli olan bu proje kapsamında 100 üreticimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumunu yaptık. Fide dağıtımından, damlama su sistemlerine kadar tam donanımlı bahçeler kurduk."

50 DÖNÜMDEN 100 TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Ağrı'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çilek üretimi açısından avantaj sağladığını ifade eden Hüseyinoğlu, kentte yetiştirilen ürünlerin kalite bakımından öne çıktığını söyledi.

Hüseyinoğlu, bu yıl proje kapsamında oluşturulan 50 dönümlük bahçelerden yaklaşık 100 ton ürün alınmasının beklendiğini belirterek, daha önceki desteklerle kurulan bahçeler de hesaba katıldığında toplam hasadın 150-200 tona ulaşabileceğini kaydetti.

Hüseyinoğlu "Bu yıl toplamda 50 dönümlük kurduğumuz bahçelerden yaklaşık 100 ton çilek bekliyoruz. Daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle 150-200 ton gibi bir hasat bekliyoruz" DEDİ.