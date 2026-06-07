Artan maliyetler ve yüksek döviz kurları şirketlerin kabusu olmaya devam ederken, konkordato davalarından birinde iflas karar çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket ortağı Ziya Güngör tarafından yapılan konkordato sürecinde iflasa karar verdi.

100 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Patrop Group 15 yıl önce alüminyum üretimi için iki dev fabrika kurdu. 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme tarafından yayımlanan ilan metnine göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.15 itibarıyla iflasın açılmasına karar verildi.

Mahkemenin aldığı karara göre Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.

İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında iflas kararı ilan edilecek ve davacılar tarafından yatırılan iflas avansları da İstanbul İflas Müdürlüğü'ne verilecek.