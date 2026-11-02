Bosna Hersek'te yaşayan 100 yaşındaki Bonaventura Bono Pavković, ilerleyen yaşına rağmen günlük işlerini kendi başına yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp bahçeye giden yaşlı adam, saatlerce taş duvar örüyor. Üstelik bunu yaparken ne çalışma azmini ne de mizah anlayışını kaybediyor.

blic.rs'te yer alan habre göre Hersek'in Široki Brijeg kenti yakınlarındaki Izbično köyünde yaşayan Pavković, 14 Şubat 1926'da dünyaya geldi. Yerel basından Hersek'in Sesi ekibi, asırlık çınarı evinde ziyaret ederek günlük yaşamını görüntüledi.

Pavković'in günü sabah saat 05.00'te başlıyor. Kahvaltısının ardından arabasına binerek yaklaşık 700 metre uzaklıktaki bahçesine gidiyor. Öğleye kadar burada çalışan yaşlı adam, kısa bir dinlenmenin ardından yeniden işinin başına dönüyor.

Şu sıralar arazisinin çevresine taş duvar örüyor. Bölgedeki bir yolun genişletilmesi nedeniyle eski duvarını yeniden yapmak ve başka bir noktaya taşımak zorunda kalmış. Çocukluk yıllarında öğrendiği duvar ustalığını bugün de kendi elleriyle sürdürüyor.

Gücünün sırrını tek kelimeyle açıkladı

Bir gazeteci, 100 yaşını aşmasına rağmen taşları yontup üst üste dizecek gücü nasıl bulduğunu sordu. Pavković ise gülümseyerek kısa bir yanıt verdi:

"Atom enerjisi."

Yaşına rağmen otomobil kullanmayı da sürdüren Pavković, ehliyetini 72 yaşında ve ilk sınavında almış. Her iki gözünden de ameliyat geçiren yaşlı adam, artık gözlüksüz okuyabiliyor. Akşamları ise televizyon karşısına geçerek futbol maçlarını izliyor.

Hayatında zor günler de yaşadı

Pavković, sohbet sırasında geçmişte yaşadığı zor günleri de anlattı. 1946 yılında eve döndüğünde yalnızca 30 kilogram ağırlığında olduğu için annesi onu ilk başta tanıyamamış.

Yıllarca tarımla uğraşan Pavković, Bosna'da tütün kaçakçılığı yaptığını ve İsviçre'de yaklaşık 10 yıl çalıştığını da anlattı. Eşini kaybeden yaşlı adam, artık kendi kuşağından çok az kişinin hayatta kaldığını söylüyor.

"Benim neslim gitti" diyen Pavković, gençlik yıllarını özlemle anıyor. Ancak yeniden evlenme fikrine de kapıyı tamamen kapatmış değil. Hatta aradığı kişiyi tarif ederken espri yapmayı ihmal etmiyor:

"65-70 yaşlarında, araba kullanmayı bilen bir kadın arıyordum."

Uzun yaşamın sırrını 3 öğütle anlattı

Pavković'e uzun yaşamının sırrı sorulduğunda ise karmaşık tarifler vermek yerine hayat felsefesini paylaştı.

"Tanrı'ya payınızı verin, fakirlere verin, kendinize de verin. O zaman hiçbir sorun olmaz."

Kış aylarını köyünde geçiren Pavković, artık kendi odununu hazırlayamıyor. Bu nedenle kış için 8-10 metreküp hazır odun alıyor. Ancak bahçede çalışmayı bırakmaya hiç niyeti yok.

Sağlığı elverirse gelecek yıl da arazisine fasulye ekmeyi planlıyor. Şimdilik taş duvarını tamamlamakla meşgul olan 100 yaşındaki adam, ilerleyen yaşına rağmen üretmeye ve çalışmaya devam ediyor.