Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılımlar sürüyor.

Yeni Parti Niğde İl Başkanı Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1927 doğumlu Müzeyyen Eröz'ün Yeni Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün partimiz adına anlamlı ve gurur verici bir güne tanıklık ettik. 1927 doğumlu, Niğde'mizin ilk kadın kolları başkanı ve ilk kadın belediye meclis üyesi olan kıymetli büyüğümüz Müzeyyen Eröz Başkanımızın YENİ Parti üyeliğini gerçekleştirdik.

Tecrübesi, mücadelesi ve birikimiyle aramıza katılan Müzeyyen Başkanımıza hoş geldiniz diyor, üyeliğinin partimize ve Niğde’mize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel yarınlara..."