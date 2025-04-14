Diyet listeleri, spor programları ve düzenli uyku... Sağlıklı bir yaşam dendiğinde çoğu kişinin aklına gelen ilk üç unsur bunlar. Ancak 100 yaşını geçmiş iki kadının deneyimlerine dayanan bir röportaj, uzun ömrün yalnızca fiziksel sağlıktan ibaret olmadığını gösteriyor.

İçerik üreticisi Yair Brachiyahu'nun YouTube kanalında yayınladığı videoda 100; 101 ve 90 yaşındaki üç kadınla gerçekleştirdiği röportaj kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşlarıyla adeta ezber bozan bu kadınlar sağlıklı yaşlanmanın ardındaki sırları samimiyetle paylaştı.

İLK SIRALARINDA BESLENME VE SPOR YOK

Röportajda öne çıkan ortak görüş, fiziksel sağlığın ötesine uzanıyor. Kadınlara göre, uzun ömür üç temel unsura dayanıyor:

Neşe dolu bir hayat sürmek,

Zihni canlı tutacak şekilde kitap okumak,

Aktif ve destekleyici bir sosyal çevreye sahip olmak.

Kiminle vakit geçirdiğinizin, hayata nasıl baktığınızın ve ne kadar gülebildiğinizin sağlıklı beslenme kadar belirleyici olduğuna dikkat çeken bu açıklamalar kimi izleyiciler tarafından destek kimileri tarafından eleştiri aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları bu sade yaşam felsefesini ilham verici bulurken bazıları önerilerin gerçekçi olmadığını savundu. Bir kullanıcı, "Duyduklarım şunlar: Kendini sev, hayatını sev, stres yapma, sadece yaşa, kendin ol" yorumunu yaparken, bir diğeri "Bence asıl anahtar finansal bağımsızlık" ifadesini kullandı.

Egzersiz eksikliğiyle ilgili yorumlar aise eleştiriler geldi. Bir izleyici, "Egzersiz yapılmaması mı öneriliyor? Bu sağlıklı bir yaklaşım değil" diyerek tepki gösterdi.

PEKİ, BİLİM NE DİYOR?

Peki, bilimsel veriler neyi işaret ediyor? Araştırmalar, duygusal refahın yaşam süresiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Mutlu bireylerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğu, bazı çalışmalarla ortaya konmuş durumda... Örneğin yüksek mutluluk düzeyine sahip kişilerde beş yıl içinde erken ölüm riskinin yüzde 3.7 oranında azaldığı tespit edildi.

Ayrıca iyimserliğin 85 yaş ve sonrasına ulaşma ihtimalini artırdığı ve mutluluğun bağışıklık sistemi, kalp sağlığı ve stres yönetimi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel verilerle de destekleniyor.

RUH SAĞLIĞI EN AZ FİZİKSEL SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ

Elbette dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmak sağlıklı yaşamın temel taşları. Ancak 100 yılı geride bırakmış bu kadınların deneyimleri, ruhsal ve sosyal sağlığın da en az fiziksel sağlık kadar belirleyici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...