ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve yakın zamanda 100 yaşına giren Frieda isimli kadının akşam yemeği alışkanlığı sosyal medyada gündem oldu. Kızının internette paylaştığı görüntülerde, 100 yaşındaki kadının her akşam hardallı ve doğranmış soğanlı sosisli sandviç ile diyet kola tükettiği görüldü.

Doğum gününde çekilen videoda, Frieda'nın Fred Astaire'in 'Cheek to Cheek' şarkısını uyarlayarak söylediği anlar yer aldı. Sosyal medyada 'Queen' kullanıcı adını kullanan kızının paylaştığı video milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

100 YAŞINA ULAŞMANIN SIRRINI AÇIKLADI

Today platformunda da yer bulan habere göre, takma isimler kullanarak kimliklerini gizli tutan anne ve kız, bu durumun günlük yemek rutinlerini bir kutlamaya dönüştürdüğünü belirtti. 100 yaşına ulaşmanın sırrı sorulduğunda Frieda, "Nefes almaya devam et" yanıtını verdi.

Haberde ayrıca, ABD'de her gün aynı meyveyi yiyerek 100 yaşına ulaşan başka bir kadının bulunduğu ve İtalya'da araştırmacıların kadınların ortalamadan üç kat daha uzun yaşadığı yeni bir "Mavi Bölge" keşfettiği bilgisine yer verildi.